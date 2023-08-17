إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

أطلق علماء في البيرو على نوع جديد من الثعابين اسم الفنان الأمريكي الشهير هاريسون فورد، تقديراً منهم لجهود نجم "إنديانا جونز" في أعمال الحفاظ على البيئة.

وقالت جامعة سان ماركوس الوطنية الأربعاء إن الأفعى التي يبلغ قطرها 40 سنتيمتراً اكتُشفت لأول مرة في أيار/ مايو 2022 في حديقة "أوتيشي" الوطنية.

لكن لم يستنتج الباحثون قبلاً أنها نوع غير معروف من الأفاعي سابقاً.

وأُطلق على هذا النوع ذي اللون البني المصفرّ مع بقع سوداء وبطن أسود وعيون نحاسية، الاسم العلمي "تاكيمينويديس هاريسونفوردي" Tachymenoides harrisonfordi.

وعُثر على هذا النوع من الثعابين لأول مرة من جانب فريق باحثين بقيادة عالم الأحياء الأمريكي الألماني إدغار لير.