بمنشور على منصة "إكس" جلب كاتب بلجيكي ساخر اهتمام الكثيرين حول العالم وسط جدل حول أسباب الخلل التقني الذي ضرب مؤسسات حيوية في عدد من الدول، الجمعة.

ووفق المنشور، يدعي فينسنت فليبستيه، الذي قال إنه موظف في شركة CrowdStrike، أنه هو من يقف وراء هذا الخلل التقني الهائل الذي أدى إلى اضطراب كبير أثر على حركة رحلات الطيران والبنوك والمستشفيات ومحطات القطارات حول العالم.

وكتب يقول: "اليوم الأول في CrowdStrike، قمت بتحديث بسيط، وأخذت فترة راحة في المساء".

ولقي منشور فليبستيه انتشارا واسعا، إذ حصل على ما يقارب 400 ألف إعجاب وتمت مشاركته من قبل أكثر من 36,000 مستخدم لمنصة إكس.

ولاحقا عاد فليبستيه ليعلن في منشور آخر، بعد ساعتين من الأول، أن الشركة طردته من وظيفته.

وشارك فليبستيه مقطع فيديو قصيرا يقول فيه إنه يتحمل المسؤولية عن التسبب في الانقطاع العالمي.

كما أجرى تعديلا على سيرته الذاتية على "إكس" لتتناسب مع ما اتضح في نهاية الأمر أنه مجرد "مقلب"، نجح من خلاله أن يجعل الآلاف يظنون أنه هو فعلا المسؤول عن ظهور "الشاشات الزرقاء" على أنظمتهم.

وتبين أن فليبستيه كاتب ساخر يدير موقع Nordpresse للأخبار الهزلية في بلجيكا.

وخلال ظهوره على تلفزيون فرنسي للحديث عن الواقعة "الطريفة" قال فليبستيه إن "الناس ينجذبون إلى القصص التي تؤكد معتقداتهم المسبقة".

وأشار إلى أن منشوره تمت مشاركته من قبل أولئك الذين يعلمون أنه مجرد "مقلب"، لكن انتشاره بشكل هائل تحول إلى عمل جدي شغل العالم، وفق قوله.