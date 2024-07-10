logo
منوعات

مصر.. سرقة مهندس وهتك عرض زوجته بجريمة مروعة

مصر.. سرقة مهندس وهتك عرض زوجته بجريمة مروعة
تعبيرية المصدر: Getty Images
أحمد بيومي
أحمد بيومي
10 يوليو 2024، 9:05 ص

أحالت النيابة العامة في مصر 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة مهندس ميكانيكا، والاعتداء عليه، وخطف زوجته وهتك عرضها.

وفي قرار الإحالة وجهت النيابة للمتهم الأول والثاني تهمة اختطاف ربة منزل، وذلك بأنْ أجبراها على استقلال السيارة المملوكة لزوجها، التي كانت تستقل معه السيارة، برفقتهما واصطحابها عنوة معهما، حال قيادة المتهم الثاني للسيارة، وجلوس المتهم الأول خلفها وإقصائها عن أعين الرقباء.

وأشارت النيابة في قرار الإحالة بأن المتهمين ظلّا يسيران بالسيارة بالطريق الدائري الأوسطي، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أن المتهمَين في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليها بالقوة.

أخبار ذات علاقة

مصر.. مصرع لص حاول سرقة منزل الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين

 ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة سرقة أموال ومنقولات وهواتف محمولة للمجني عليها وزوجها، وكان ذلك بالطريق العام وعن طريق الإكراه الواقع عليهما، إذ إنه حال استقلال المجني عليهما السيارة المملوكة للأول، وتوقفهما بها على جانب الطريق حضر إليهما المتهمان مستقلين سيارتين نقل معترضين طريقهما، وأجبروهما على الهبوط منها.

وأوضحت النيابة "اعتدى المتهم الثاني على المجني عليه المهندس بالضرب باستخدام عصا خشبية، واعتدى المتهم الأول على المجني عليها الثانية زوجته بالضرب، فتمكنوا جميعًا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في أنفسهما، وشل مقاومتهما والاستيلاء على سيارة المجني عليه الأول وباقي المسروقات".
 

جريمة

أخبار ذات صلة

قصة الكوكب الذي تفوح منه رائحة البيض الفاسد
قصة الكوكب الذي تفوح منه رائحة البيض الفاسد
زفاف أغنى رجل بآسيا يوقف حركة المرور في نيودلهي (صور)
زفاف أغنى رجل بآسيا يوقف حركة المرور في نيودلهي (صور)
فيديو جديد يوثق بوضوح صفعة المعجب لمحمد رمضان
فيديو جديد يوثق بوضوح صفعة المعجب لمحمد رمضان
بسبب فاتورة.. مغربي يتعرض للطعن في إسبانيا
بسبب فاتورة.. مغربي يتعرض للطعن في إسبانيا
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC