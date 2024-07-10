مصر.. سرقة مهندس وهتك عرض زوجته بجريمة مروعة

أحالت النيابة العامة في مصر 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة مهندس ميكانيكا، والاعتداء عليه، وخطف زوجته وهتك عرضها.

وفي قرار الإحالة وجهت النيابة للمتهم الأول والثاني تهمة اختطاف ربة منزل، وذلك بأنْ أجبراها على استقلال السيارة المملوكة لزوجها، التي كانت تستقل معه السيارة، برفقتهما واصطحابها عنوة معهما، حال قيادة المتهم الثاني للسيارة، وجلوس المتهم الأول خلفها وإقصائها عن أعين الرقباء.

وأشارت النيابة في قرار الإحالة بأن المتهمين ظلّا يسيران بالسيارة بالطريق الدائري الأوسطي، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أن المتهمَين في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليها بالقوة.

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ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة سرقة أموال ومنقولات وهواتف محمولة للمجني عليها وزوجها، وكان ذلك بالطريق العام وعن طريق الإكراه الواقع عليهما، إذ إنه حال استقلال المجني عليهما السيارة المملوكة للأول، وتوقفهما بها على جانب الطريق حضر إليهما المتهمان مستقلين سيارتين نقل معترضين طريقهما، وأجبروهما على الهبوط منها.

وأوضحت النيابة "اعتدى المتهم الثاني على المجني عليه المهندس بالضرب باستخدام عصا خشبية، واعتدى المتهم الأول على المجني عليها الثانية زوجته بالضرب، فتمكنوا جميعًا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في أنفسهما، وشل مقاومتهما والاستيلاء على سيارة المجني عليه الأول وباقي المسروقات".

