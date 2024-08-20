في أول تعليق.. هذا ما قالته ليلى عبد الله عن علاقتها بجو جوناس (فيديو)

بعد نحو شهرين من انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ليلى عبد الله مع الفنان الأمريكي جو جوناس، وسط تساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تجمع الفنانين معا، خرجت "عبد الله" في أول تعليق لها.

وقالت ليلى عبد الله في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "لم تخرج للتعليق رغبة في التبرير"، مشددة على أن "حياتها الخاصة هي ملكها وحدها، ولا تسمح لأي من كان، حتى لو كانت بينهما صلة قرابة، بالتدخل في حياتها الشخصية".

واستنكرت الفنانة اللبنانية، المقيمة في الكويت، ما اعتبرته "استباحة" الناس لحياة الفنان الخاصة، وظنه أنها "ملك للجميع"، لافتة إلى أنها "لا تظهر مطلقا تفاصيل حياتها الشخصية والسرية إلى العلن"، مبينة أن الصور التي وثقت ظهورها مع جوناس، التقطها آخرون، وليس هي، لأنها "لا تحب استعراض حياتها وتفاصيلها".

ونصحت رواد مواقع التواصل بـ"الانشغال بأنفسهم"، مثلما هي "مشغولة بنفسها"، مضيفة أنها "تركز كثيرا على حياتها الخاصة، وهذا هو سر نجاحها وتطورها"، مطالبة إياهم بأن "يحذوا حذوها، بالتركيز على إنجازاتهم، كي يحققوا كذلك النجاح بحياتهم، بدلا من التركيز على حياة الآخرين".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، صورا تجمع ليلى عبد اللطيف بجو جوناس، وهما يستمتعان بنزهة "رومانسية" على أحد شواطئ أثينا.

وظهرت هذه الصور بعد أسابيع قليلة فقط من انفصال جوناس عن حبيبته.

وانهالت تعليقات المتابعين عبر "إكس"، حيث وجهوا للفنانة اللبنانية التي اشتهرت في الدراما الكويتية، انتقادات واسعة، لظهورها بملابس السباحة، فيما عبر آخرون عن صدمتهم لعلاقتها المفاجئة مع الفنان الأمريكي الشهير.