عادات "غريبة" لأشهر قاتل في سجن أيداهو الأمريكي

ظل بريان كوهبرغر بعيدًا عن الأنظار طوال فترة احتجازه في سجن مقاطعة لاتاه الأمريكي، رغم كونه أبرز متهم في قضية قتل أثارت اهتمامًا واسعًا، بحسب تقرير أعده العريف بريت باين.

التقرير استند إلى شهادة سجين شارك الزنزانة مع كوهبرغر وفقا لصحيفة "بيبول"، فقد وصف الأخير بأنه "ذكي ومهذب للغاية"، لكنه امتنع تمامًا من التطرق إلى الجرائم التي يُحاكم بسببها، رغم أنه اعترف بها لاحقًا أمام المحكمة.

وبينما أكد السجين أن كوهبرغر لم يُظهر عداءً أو انفعالات غاضبة طوال فترة وجوده معه، أشار إلى واقعة واحدة فقط بدا فيها غاضبًا بشكل واضح.

وأضاف أن كوهبرغر كانت لديه بعض السلوكات التي وصفها بـ"المزعجة"، دون أن تكون عدوانية.

كما ذكر أن كوهبرغر كان كثيرًا ما يبدي اهتمامًا بمعرفة تفاصيل الجرائم التي ارتكبها زملاؤه السجناء، إذ كان يسألهم عنها باستمرار.

وقال السجين للعريف باين إن عادات كوهبرغر في الاستحمام كانت مرهقة أحيانًا، إذ كان يمكث في الحمام ما بين 45 دقيقة إلى ساعة، ويغسل يديه عشرات المرات يوميًا.

وأوضح أن كوهبرغر قضى وقتًا في الاستحمام يكاد يعادل الوقت الذي خصصه للنوم، مشيرًا إلى أنه لم يكن فقط مستيقظًا طوال الليل، بل كان أيضًا يتنقل باستمرار داخل الزنزانة.

والحادثة الوحيدة التي لاحظ فيها السجين أي سلوك عدواني من كوهبرغر كانت عندما ظنّ الأخير أن أحد النزلاء يوجه له إهانة أثناء مكالمته الهاتفية مع والدته.

وفي الواقع، كان السجين يصرخ على التلفاز أثناء متابعة مباراة رياضية وقال "أنت سيئ"، ما دفع كوهبرغر للتوجه إليه بشكل عدائي، معتقدًا أن الكلام موجه له ولوالدته.

لكن التوتر سرعان ما هدأ بعد أن أوضح الرجل الموقف وتحدثا معًا.

ولا يزال كوهبرغر محتجزًا لدى إدارة الإصلاحيات في ولاية أيداهو بانتظار نقله إلى موقع السجن المخصص له.