بعد جريمة هزت الأردن.. صلح عشائري لإنهاء قضية إيمان إرشيد
عادت قضية مقتل الشابة الأردنية إيمان ارشيد، والتي هزت المجتمع الأردني، وشغلت الرأي العام العام الماضي، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد منشور لوالدها عبر منصة "فيسبوك"، أعلن من خلاله عن عقد "صلح عشائري" لإنهاء ملف الجريمة.
وتعرضت طالبة التمريض في جامعة "العلوم التطبيقية" الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان، إيمان إرشيد (21 عاما)، لإطلاق نار داخل الحرم الجامعي، فيما لاذ مطلق النار بالفرار، قبل أن تعلن قوات الأمن الأردنية بعد أيام، تحديد مكانه ومحاصرته، قبل انتحاره بإطلاق النار على نفسه.
وقال والد المغدورة، مفيد إرشيد، إن "الصلح العشائري سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 21 الشهر الجاري، عند الساعة السادسة في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمّان بالقرب من مركز الملكة رانيا".
ولم يتطرق والد إيمان، خلال المنشور، لأي تفاصيل أخرى تخص القضية.
وكان والد إيمان، قد نشر الشهر الماضي، عبر صفحته على الفيسبوك"، منشورا قال فيه: "اليوم الثالث والعشرون من شهر حزيران تهل علينا الذكرى الأولى على فراق فلذة كبدي وطفلتي الشهيده إيمان، التي غدرت على يد جبان أرعن عديم الإحساس والإنسانية عدو للطفوله".
من جهته، قال عضو مجلس "الأعيان" الأردني والخبير القانوني دكتور طلال الشرفات لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن "إجراءات الصلح تبدأ عادة بعطوة الحق أو الاعتراف، وبما أن الفاعل في قضية الطالبة (إرشيد) قد انتحر، فإن عملية الصلح العشائري تتوقف على عائلته، علما بأن الأثر هنا (عشائري وليس قانوني)".
وأضاف بأن "الإعلان عن الصلح من قبل والد المغدورة (إيمان)، ليس بالضرورة أن يكون قاطعا، فقد يكون هنالك اتفاق مسبق وقد لا يكون، وعليه فربما سيكون يوم الجمعة القادم (جاهة إقبال) فقط، لبدء المفاوضات والتعرف على مطالب أهل المغدورة، عبر وسيط يسمى عشائريا بـ(كفيل الوفا)، والبحث في إتمام المصالحة".
وتطرق الشرفات، إلى "مسألة الدية في الإسلام والمسماة (العاقلة)، والتي يقررها قاضي القضاة وتكون بالتعاون مع الحاكم الإداري، ويختص بها الذكور فقط من دون النساء (تطلب من الذكور بعائلة الجاني)، وهنا لا يجوز لأهل الجاني تجاوز الدية الشرعية، وعليهم الاختيار بين رفع قضية تعويض عبر القضاء أو القبول بمبدأ الدية المتعارف عليه، على ألا يتم الجمع بينهما".
وقال الخبير الأردني، إن "هناك ما يسمى بالعرف العشائري بـ(السوادي)، في التعويض المالي أو الدية، بحيث لا يجوز تخطى مبلغ التعويض المتعارف عليه عشائريا (أن يكون منطقيا)، حتى لو قبل أهل الجاني بدفع أي مبلغ، كي لا يصبح الأمر عادة عند الناس، بمطالبة مبالغ هائلة عبر التعويضات".