بعد جريمة هزت الأردن.. صلح عشائري لإنهاء قضية إيمان إرشيد

عادت قضية مقتل الشابة الأردنية إيمان ارشيد، والتي هزت المجتمع الأردني، وشغلت الرأي العام العام الماضي، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد منشور لوالدها عبر منصة "فيسبوك"، أعلن من خلاله عن عقد "صلح عشائري" لإنهاء ملف الجريمة.

وتعرضت طالبة التمريض في جامعة "العلوم التطبيقية" الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان، إيمان إرشيد (21 عاما)، لإطلاق نار داخل الحرم الجامعي، فيما لاذ مطلق النار بالفرار، قبل أن تعلن قوات الأمن الأردنية بعد أيام، تحديد مكانه ومحاصرته، قبل انتحاره بإطلاق النار على نفسه.