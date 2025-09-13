مخاوف من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب كامتشاتكا الروسية (فيديو)

أفادت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية، اليوم السبت، بأن زلزالاً عنيفاً بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس "ريختر"، ضرب سواحل شرق روسيا، ووقع على عمق 39.5 كيلومتر.

بدوره، قال "مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض" إن زلزالاً، بلغت قوته 7.1 درجة، وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة "كامتشاتكا" الروسية، مضيفاً أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأعلن "مركز الإنذار من أمواج تسونامي" في المحيط الهادي، في بيان له، أن "من المحتمل حدوث أمواج مد عاتية في أعقاب الزلزال".

وسجل "مركز أبحاث الجيوفيزياء" في "الأكاديمية الروسية للعلوم" زلزالًا بقوة 6.3 درجة في المحيط الهادئ قرب الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.

ورُصد مركز الزلزال على بُعد 123 كيلومتراً من "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، وعلى عمق 46.8 كيلومتر، وفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن المركز الروسي.

وذكرت الوكالة الروسية أن سكان مدينة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" أصيبوا بالفزع بسبب الهزات، وغادروا منازلهم ومكاتبهم ومراكز التسوق على عجل لحظة وقوع الزلزال.

من جانبها، ذكرت "هيئة الإذاعة والتلفزيون" في اليابان نقلاً عن "وكالة الأرصاد الجوية" أنه "لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد بحري عاتية في اليابان، الواقعة إلى الجنوب الغربي من شبه جزيرة كامتشاتكا".

وتداول ناشطون وحسابات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الزلزال، خلال تواجدهم في مكاتبهم أو منازلهم.

وكانت هيئات متخصصة في رصد الزلازل حذرت من أن الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال 29 يونيو/ حزيران، ستمتد لأشهر أو حتى سنوات.

وسبق أن تعرضت تلك المنطقة لسلسلة زلازل وهزات أرضية ارتدادية عنيفة أسفرت عن "تسونامي" مؤقت لم يحدث خسائر فادحة، قبل أشهر.