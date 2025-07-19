21 قتيلا بانقلاب حافلة جنوبي إيران

ارتفع عدد ضحايا حادثة انقلاب حافلة ركاب على طريق كوار – فيروزآباد في محافظة فارس جنوبي إيران، اليوم السبت، إلى 21 قتيلًا، فيما أُصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

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ووفقًا لتصريح مدير عام جمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس لوكالة تسنيم، فإن الحافلة كانت تقلّ مسافرين من قير وكارزين متجهين إلى مدينة مشهد المقدسة، وقد انقلبت في منطقة غردنه موك الجبلية على الطريق الرابط بين كوار وفيروزآباد.

ولم تُعلن بعد الأسباب الدقيقة وراء الحادث، في حين تشير مصادر محلية إلى احتمال أن يكون انحدار الطريق أو خلل ميكانيكي من بين الأسباب المحتملة.

وتُعدّ هذه الحادثة من أكثر الكوارث الطرقية دموية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، وتعيد إلى الواجهة مجددًا مشكلة السلامة المرورية في الطرق الجبلية والبعيدة، خاصة في ظل ارتفاع عدد الحوادث المشابهة في السنوات الأخيرة.