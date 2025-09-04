دب يُصاب بوعكة صحية بسبب الفواكه المثلجة (فيديو)

شهدت مدينة إسطنبول التركية واقعة غير مألوفة بعدما نُقل دب بني ضخم يزن نحو 300 كيلوغرام ويُدعى "أوكان" إلى المستشفى البيطري إثر تعرضه لآلام حادة في معدته نتيجة تناوله كمية كبيرة من الفاكهة المثلجة داخل مركز رعاية للحيوانات في منطقة تشكمكوي.

والدب، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، كان يقيم في حديقة للحيوانات ومركز لإعادة تأهيل الكائنات البرية، قبل أن تبدأ عليه أعراض التوعك؛ ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى كلية الطب البيطري بجامعة إسطنبول، حيث خضع لفحوص دقيقة شملت التصوير بالرنين المغناطيسي تحت تأثير التخدير.

وأوضح الدكتور أبو درداء غوناي، المتخصص في أمراض الحياة البرية، أن "أوكان" يخضع لمتابعة صحية منذ نجاته قبل سنوات من حالة تسمم فقد خلالها أشقاءه، مشيرًا إلى أن الفحوص الأخيرة أظهرت أن حالته مستقرة، وأن مشكلته ناتجة عن الإفراط المفاجئ في تناول الفاكهة الباردة.

وبعد تلقي العلاج اللازم، استعاد الدب نشاطه وعاد إلى موطنه في الحديقة، فيما أكد الأطباء أن وضعه الصحي جيد حاليًّا، مع مواصلة متابعته تفاديًا لأي مضاعفات لاحقة.