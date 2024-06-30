أسباب قد تفسر تعلق الفتيات بآبائهن

يقول علماء النفس، إن علاقة الابنة بأبيها أقرب عاطفياً من والدتها، فهو أول ذكر تلتقيه في حياتها؛ وبالتالي، فإن أفكارها وتصوراتها عن الجنس الآخر تتشكل على غراره.

وفضلاً عن ذلك، فإن الأب عادة ما يضع معايير عالية لكيفية استحقاق ابنته للحب والرعاية والمعاملة، ومن ثم، لا يرضى بأقل من ذلك، خصوصا وأنه الشخص الذي يؤثر على معتقداتها حول الرجال؛ فهو يعلمها ما يعنيه أن تكون رجلاً صالحًا من خلال أن تكون قويًا ومسؤولًا ولطيفًا وكريمًا.

لكن ما الأسباب التي تجعل الفتاة متعلقة بوالدها أكثر من والدتها؟

الطاعة

يؤكد علماء النفس أن سبب طاعة البنات لأبائهن، هو أن الآباء هم المثل الأعلى لهن. ويتبادل الآباء هذا الشعور أيضًا من خلال زيادة ارتباطهم ببناتهم.

ويرجح بعض الخبراء أن طاعة البنات لآبائهن تتولد من شعورهن بالرضا والسعادة من خلال إعطاء الأب بعض الاهتمام.