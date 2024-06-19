"هيكل غامض" يثير حيرة الشرطة الأمريكية
تثير الأمور الغريبة والغامضة في العادة، عامة الناس، الذين يبدؤون بنسج القصص الخيالية حولها. لكن هذه المرة، أثار هيكل غامض برّاق، اهتمام شرطة لاس فيغاس الأمريكية، بعد أن عجزوا عن تفسير أسباب تموضعه في مكان العثور عليه وماهيّته.
ووفق الشرطة، فإن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على عمود غريب براق، ويكاد يكون غير مرئي في سلسلة جبال نائية، بالقرب من محمية طبيعية في نيفادا.
وأكدت الشرطة في منشور لها عبر منصة "إكس"، أنها لا تملك أي فكرة واضحة عن طبيعة العمود، وسبب وضعه في المكان، في وقت نوهت فيه إلى أنها تعمل على حل لغزه.
وجاء في المنشور: "تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للمشي لمسافات طويلة، مثل: عدم الاستعداد للطقس، أو عدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!".
وقال عدد من المتابعين إنهم شاهدوا هذا العمود البراق في عدة أماكن مختلفة على مدار السنوات، فيما رجح آخرون أن يكون عملًا فنيًّا ما، تم وضعه هناك للفت الانتباه.
وفي عام 2020، رُصدت هذه الأعمدة البراقة بالفعل في عدد من المناطق الأمريكية، أبرزها ولاية يوتا، وكذلك في رومانيا ووسط كاليفورنيا ولاس فيغاس، كما ظهر في مارس/آذار الماضي أيضًا على أحد التلال في جنوب شرق ويلز، وفق موقع "سكاي نيوز" البريطاني.