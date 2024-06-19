"هيكل غامض" يثير حيرة الشرطة الأمريكية

تثير الأمور الغريبة والغامضة في العادة، عامة الناس، الذين يبدؤون بنسج القصص الخيالية حولها. لكن هذه المرة، أثار هيكل غامض برّاق، اهتمام شرطة لاس فيغاس الأمريكية، بعد أن عجزوا عن تفسير أسباب تموضعه في مكان العثور عليه وماهيّته.

ووفق الشرطة، فإن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على عمود غريب براق، ويكاد يكون غير مرئي في سلسلة جبال نائية، بالقرب من محمية طبيعية في نيفادا.

وأكدت الشرطة في منشور لها عبر منصة "إكس"، أنها لا تملك أي فكرة واضحة عن طبيعة العمود، وسبب وضعه في المكان، في وقت نوهت فيه إلى أنها تعمل على حل لغزه.