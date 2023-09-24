تسرب المياه المالحة إلى المسيسبي يهدد السكان والمحاصيل الزراعية‎

مجتمعات محلية مهددة

المجتمعات المحلية تعتمد بشكل كبير على مياه النهر، حيث جاء في التقرير أنه، على مدار ستة أجيال، أدارت عائلة "ريكي بيكنيل" مشتلًا ضخمًا للأشجار على ضفاف نهر المسيسبي بالقرب من بيل تشيس بولاية لويزيانا. ويتطلب هذا المشتل البالغة مساحته 20 فدانًا ونصف الفدان، مليون شجرة، معظمها من الحمضيات، ضخ نحو 100 ألف جالون يوميًّا من المياه العذبة من نهر المسيسبي خلال الموسم الدافئ.

ولكن، ومع تسرب المياه المالحة إلى نهر المسيسبي المنكوب بالجفاف، قادمة من خليج المكسيك، باتت إمدادات مياه الشرب تحت تهديد كبير، حيث سارع أصحاب المشاتل إلى الاستعداد لاحتمال حقيقي للغاية بأن شريان الحياة في المزرعة قد يصبح غير صالح للاستخدام قريبًا.

وبحسب التقرير، وقعت رئيسة بلدية نيو أورلينز، كبرى مدن لويزيانا، حالة الطوارئ فى المدينة، يوم الجمعة الماضي، فيما أعلن حاكم الولاية الديمقراطي جون بيل إدواردز، أنه يخطط للمطالبة بإعلان حالة الطوارئ الفدرالي في الأيام المقبلة للسبب ذاته.