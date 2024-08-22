نهاية مأساوية لمغامرَين سقطا من قمة في جبال الألب | إرم نيوز

لقي متسلقان إسبانيان، يبلغان 26 و27 عاما من العمر، حتفهما في سلسلة "مون بلان" في جبال الألب الفرنسية، جرّاء سقوطهما مئات الأمتار، على ما أفادت السلطات.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أوضحت فصيلة الدرك المختصة بأعالي الجبال في شاموني أن الحادث وقع قبيل الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر على قمة "مون بلان دو تاكول"، البالغ ارتفاعها 4248 متراً فوق مستوى سطح البحر، عندما أراد المتسلقان اللذان كان يرافقهما ثالث من الجنسية نفسها "اختبار كتلة حجرية للهبوط بحبالهما من القمة".

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وأضاف المصدر نفسه أن "الكتلة الصخرية انهارت ورأى المتسلق الثالث رفيقيه" يسقطان من ارتفاع نحو 350 مترا. وما كان من المتسلق الناجي، الذي لم يكن يحمل هاتفا، إلا أن أطلق تنبيها لمجموعة متسلقين أخرى التقاها.

وما لبث أن حضر عنصرا إنقاذ من الدفاع المدني إلى المكان عن طريق مروحية "فأكدا وجود جثتَي الضحيتين". ونُقل الناجي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وفتحت النيابة العامة في المنطقة تحقيقا في الحادث.