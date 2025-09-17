تركيا ترشح One of Those Days When Hamme Dies للأوسكار.. إليك قصته

اختارت تركيا فيلم One of Those Days When Hemme Dies للمخرج والكاتب مراد فيرات أوغلو ليمثلها رسميا في سباق الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي، ليكون العمل الطويل الأول للمخرج الذي نجح في لفت الأنظار عالميا رغم بساطته النسبية وابتعاده عن الحبكات الدرامية التقليدية.

ويبدأ الفيلم بمشهد افتتاحي لرقصة "الهالاي" الشعبية، التي تعكس الانسجام والتواضع الجماعي، وتكشف منذ اللحظة الأولى عن التناقض بين المساواة الشكلية في الفرح وعدم المساواة في تفاصيل الحياة اليومية. وتتبع القصة أيوب، الرجل البسيط الذي يعاني الإفلاس، ويترك مدينة إزمير للعودة إلى بلدته سيفيريك جنوب شرقي تركيا، حيث يعمل في حقول الطماطم تحت ظروف صعبة.

وبعد خلافه مع رئيسه الذي يمتنع عن دفع مستحقاته، يظهر الفيلم رحلة داخلية أكثر من كونه قصة انتقام تقليدية، حيث يركز على البحث عن معنى الوجود والصراع النفسي الداخلي.

واعتمد الفيلم على أسلوب بصري هادئ يركز على الرموز والصور أكثر من الأحداث المباشرة؛ فالحقول الحمراء تمثل الغضب والدم، ومشهد الشجرة الوحيدة يذكر بأسلوب المخرج الإيراني عباس كياروستامي، لا سيما فيلمه الشهير "طعم الكرز".

وتمنح الكاميرا الثابتة واللقطات الطويلة المشاهد إحساسا بالمراقبة والتأمل؛ ما أضفى على العمل طابعا فلسفيا بعيدا عن الدراما التقليدية.

ورغم التقدير، تعرض الفيلم لبعض الانتقادات بسبب المسافة التي تضعها الكاميرا بين الجمهور والشخصيات؛ ما جعل البعض يشعر بنقص الحميمية العاطفية. ومع ذلك، جاء أداء مراد فيرات أوغلو في دور أيوب صادقا وواقعيا، من دون مبالغة، بما يتوافق مع طبيعة الفيلم.

وأثار الفيلم جدلا آخر بسبب اعتماده اللغة التركية رغم وقوع الأحداث في منطقة كردية، وهو ما برره المخرج بضيق الوقت وعدم إتقان اللغة الكردية، لكن تصويره الواقعي للطبيعة والحياة اليومية في الجنوب الشرقي حافظ على أصالة العمل.

وشارك الفيلم في برنامج "آفاق" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث جذب الانتباه بأسلوبه البصري المتأمل وقوة رموزه الاجتماعية، وحصل على تقدير خاص من لجنة التحكيم ونسبة تقييم بلغت 75% من قبل النقاد؛ ما يعد إنجازا لعمل طويل أول للمخرج.

وبحسب النقاد، يعكس اختيار الفيلم لتمثيل تركيا في الأوسكار نجاحه في تقديم قضايا إنسانية عميقة مثل الفقر والظلم وصراع الطبقات، بأسلوب فني بصري عميق قادر على المنافسة دوليا.