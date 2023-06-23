بعد أن فقدت جدّيها في "تيتانيك".. ويندي راش تفقد زوجها بغواصة "تيتان"
فقدت ويندي راش زوجها على متن غواصة "تيتان" التي اختفت إبان نقلها 5 أثرياء في رحلة إلى حطام سفينة تيتانيك في أعماق المحيط الأطلسي، وفق ما أورده موقع فوشيا.
وويندي راش هي زوجة ستوكتون راش الرئيس التنفيذي للغواصة المفقودة، والمفقود أيضًا على متنها.
وأصبحت هذه الغواصة المفقودة حديث العالم، إذ تنحدر ويندي راش من عائلة فُقد لها أفراد على متن سفينة تيتانيك عام 1912، فهي حفيدة زوجين من الأثرياء توفيا في حادث غرق السفينة.
تنحدر ويندي راش من عائلة فُقد لها أفراد على متن سفينة تيتانيك عام 1912
وللجدين الراحلين مشهد صوره لهما المخرج جيمس كاميرون في قصة الزوجين اللذين قررا الموت على سريرهما في السفينة العملاقة.
ويدور حديث عن أن لعنة التيتانيك لا تزال تخيم على المكان الذي غرقت فيه.