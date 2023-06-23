بعد أن فقدت جدّيها في "تيتانيك".. ويندي راش تفقد زوجها بغواصة "تيتان"

فقدت ويندي راش زوجها على متن غواصة "تيتان" التي اختفت إبان نقلها 5 أثرياء في رحلة إلى حطام سفينة تيتانيك في أعماق المحيط الأطلسي، وفق ما أورده موقع فوشيا.

وويندي راش هي زوجة ستوكتون راش الرئيس التنفيذي للغواصة المفقودة، والمفقود أيضًا على متنها.