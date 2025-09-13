في أول ظهور بعد اغتياله.. أرملة كيرك تتعهد بمواصلة مسيرة زوجها (فيديو)

في أول ظهور علني لها منذ اغتيال زوجها الناشط المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك، خرجت إيريكا كيرك بكلمة أعلنت فيها عزمها على مواصلة مسيرة زوجها السياسية، مؤكدة أن الحركة التي أسسها "لن تموت".

إيريكا، التي شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على دعمهما الشخصي، شددت على أن الأجندة التي عمل عليها زوجها ستستمر.

وأكدت أن "جولة العودة الأمريكية"، المخصصة للجامعات، ستنطلق في موعدها، وأن مؤتمر Americafest السنوي سيُعقد كما هو مقرر في ديسمبر المقبل بمدينة فينيكس، أريزونا.

وقالت في رسالتها: "في عالم يملؤه الشك والفوضى، سيبقى صوت زوجي عالياً وواضحاً أكثر من أي وقت مضى. الحركة التي بناها لن تُمحى، وأنا سأحرص على أن يبقى اسمه حاضراً".

وفي ظهور عبر شبكة CBS Live، تحدثت عن الجانب الإنساني لتشارلي كيرك، مؤكدة أنه "أحبّ أمريكا، أحبّ أطفاله، وأحبّني بكل قلبه".

كما أعربت عن امتنانها لأجهزة إنفاذ القانون التي نجحت في القبض على المشتبه به بقتل زوجها، ووجهت شكراً خاصاً لترامب وعائلته على دعمهم المستمر.

إيريكا كيرك، البالغة من العمر 36 عاماً، هي ملكة جمال أريزونا السابقة ولاعبة كرة سلة جامعية سابقة.

تحمل درجة الماجستير في الدراسات القانونية الأمريكية وتتابع الدكتوراة في الدراسات الكتابية، وتدير خط أزياء ومنظمة غير ربحية.

تزوجت تشارلي عام 2021 وأنجبت منه طفلين، فتاة تبلغ 3 سنوات وصبياً عامه الأول.