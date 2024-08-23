عثر مواطنون على جثة مهاجر مغربي يبلغ من العمر 61 عامًا على سطح أحد المباني في بلدية "باسيانو" في ضواحي العاصمة الإيطالية روما.

وذكر موقع "هسبريس" المحلي، نقلًا عن وسائل إعلام إيطالية، أن السلطات فتحت، الخميس، تحقيقًا موسعًا في هذه الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أن رائحة كريهة كانت تنبعث من سطح أحد المباني، ما دفع سكانه إلى إشعار الشرطة التي حضرت إلى المكان، وعثرت على جثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل لرجل في عقده السادس.

وتشير معطيات التحقيق الأولي إلى أن الجثة ظلت في مكان العثور عليها لما لا يقل عن 10 أيام.

وأُنزلَت الجثة من قبل رجال الإطفاء باستخدام الحبال، نظرًا إلى حالة التحلل المتقدمة والصعوبات الفنية المرتبطة بانتشالها. ومن المرتقب أن تُخْضَع جثة الهالك للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.