ماذا قال الفنان علي سالم عن تجسيده دور الصحابي بلال بفيلم "الرسالة"؟

وخلال الجلسة الحوارية لمناقشة كواليس فيلم "الرسالة"، قارن سالم بين النسختين العربية والانجليزية من الفيلم، كاشفا أن الفيلمين تم تصويرهما في الوقت نفسه، ومع الكادر الإخراجي والإنتاجي نفسه، إنما مع اختلاف الممثلين، مشيراً إلى أن ممثلي النسخة الإنجليزية كانوا من فناني المسرح.

وفيما يتعلق بالأذان في فيلم "الرسالة"، أكد الفنان الليبي أنه أدى بصوته الأذان الأول في الفيلم، بينما الأذان الأشهر كان بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.