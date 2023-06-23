ماذا قال الفنان علي سالم عن تجسيده دور الصحابي بلال بفيلم "الرسالة"؟
أرجع الفنان الليبي علي أحمد سالم، الذي أدى دور الصحابي بلال بن رباح في فيلم "الرسالة"، سبب ابتعاده عن السينما كممثل إلى انشغاله بأمور شخصية.
وأضاف سالم، خلال جلسة حوارية على هامش "مهرجان المسرح الحر الدولي"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان حاليا، أنه عاد ليشارك الراحل مصطفى العقاد فيلم "عمر المختار" (1981) كمساعد مخرج، وهو يمارس الفن كهواية في الساحة الفنية الليبية في مهنتي التمثيل والإخراج، إلى جانب عمله الإعلامي.
وحول مشواره الفني، بين سالم أنه تنوع بين المسرح الليبي والإذاعة والتلفزيون، قبل أن يتم ترشيحه لأداء دور الصحابي بلال بن رباح في فيلم "الرسالة"، معتبرا ذلك الدور نقطة مضيئة في تاريخه الفني الممتد منذ العام 1964 وحتى اليوم.
وخلال الجلسة الحوارية لمناقشة كواليس فيلم "الرسالة"، قارن سالم بين النسختين العربية والانجليزية من الفيلم، كاشفا أن الفيلمين تم تصويرهما في الوقت نفسه، ومع الكادر الإخراجي والإنتاجي نفسه، إنما مع اختلاف الممثلين، مشيراً إلى أن ممثلي النسخة الإنجليزية كانوا من فناني المسرح.
وفيما يتعلق بالأذان في فيلم "الرسالة"، أكد الفنان الليبي أنه أدى بصوته الأذان الأول في الفيلم، بينما الأذان الأشهر كان بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
وبخصوص قلة انتشار الأعمال الفنية الليبية، أكد سالم أن ذلك يعود إلى قلة شركات التوزيع، وعدم استقرار الوضع في ليبيا في السنوات الأخيرة.
وكرم مهرجان المسرح الحر في حفل افتتاحه الفنان علي أحمد سالم عن دوره المتميز في فيلم "الرسالة" الذي أنتج عام 1976.