شهدت محكمة الأسرة بمصر دعوى خلع من سيدة في الثلاثين من عمرها بحجة أن زوجها يعاني من "فوبيا" غير مفهومة، فهو يتحاشى كل شيء.

وجاء الطلب بعد شهرين فقط من زواجها، بعد أن قفز الزوج من السلم بسبب خوفه من قطة وهو ما تسبب في إصابته بكسر في القدم، وأطاح بالحياة الزوجية.

وتقول الزوجة في دعواها إنها تعرفت على زوجها من خلال ترشيح الأهل، واعتقدت أن الحب سيدخل قلبها ومنزلها بعد الزواج، وخلال أسبوع فقط تم الزواج.

وأضافت الزوجة بأنها لاحظت سريعًا على زوجها بأنه لا يحب التعامل مع الناس، ويفضل العزلة والخروج ليلًا حتى لا يختلط مع أحد في الشارع، رغم أن عمله بالنهار فقط، ولكني تأقلمت معه على أمل أن يتغير، وهذا ما لم يحدث".

وتابعت الزوجة: "حاولت إخراجه من تلك الحالة خلال الشهر الأول، لكنه ظل كما هو، وبعد محاولات من أمه لعرضه على الشيوخ والأطباء، لم نحصد من تلك المحاولات أي فائدة".

وكشفت الزوجة عن واقعة أكدت لها استحالة العيش مع زوجها، موضحة: "جوزي نازل معايا، لقيته بيقفز من بئر السلم من الدور الثالث؛ بسبب خوفه من قطة كانت على السلم أثناء نزولنا؛ ما أدى إلى كسر قدمه، وانتظرت إلى أن خرج من المستشفى، ثم تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق".

وأشارت الزوجة إلى أنها لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، بعدما يئست من تصرفات زوجها، وأيقنت باستحالة العيش معه.