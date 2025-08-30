نجوى كرم: "إياكم وإيداع أمهاتكم دور المسنين"

كشفت الفنانة نجوى كرم عن رفضها إيداع والدتها دار المسنين رغم أنها بلغت من العمر 95 عامًا، معتبرة في تصريحات تلفزيونية أن إيداع الوالدين في سن الشيخوخة بتلك الدور يعد نوعًا من عدم الوفاء وسلوك غير لائق.

ووجهت رسالة تحذيرية، في لقاء مع برنامج "عندي سؤال" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، إلى المشاهدين جاء فيها: "إياكم وإيداع أمهاتكم دور المسنين، ربنا سوف يغضب عليكم".

وأضافت أنها "تضع كاميرات مراقبة لوالدتها البالغة من العمر 95 في بيتها حتى تتغلب على فوبيا الخوف التي تنتابها أحيانًا"، لافتة إلى أنها "حملت والدتها على ظهرها قبل يومين وشعرت بألم في الظهر، لكنها لم تبالِ؛ لأن ألم الأمهات يعقبه شفاء"، وفق تصريحاتها.

وتطرقت الفنانة اللبنانية إلى أشياء أخرى منها "تعرضها لحروب من أطراف عديدة عبر مسيرتها الفنية"، مشيرة إلى أنها "قررت عدم الاستمرار في مرحلة ما من كثرة الفخاخ التي نُصبت لها",

وأكدت كرم أنها رفضت عروضًا غنائية كثيرة لأنها "تعد الفن رسالة وليس مجرد وسيلة لجمع المال".