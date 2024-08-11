إذا كنت لا تمتلك مقلاة هوائية، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذا الجهاز الشهير الذي يستخدمه، اليوم، الملايين حول العالم لتلبية احتياجاتهم.

وأصبحت المقالي الهوائية ضرورية في المطبخ؛ نظرًا لتعدد استخداماتها وفعاليتها من حيث التكلفة والمخاطر الصحية، إذ تخفف استخدام الأفران، وتقلل من استخدام الزيوت بشتى أنواعها.

وعلى الرغم من كونها إضافة رائعة لأي منزل، إلا أن العديد من الأشخاص يرتكبون أخطاء شائعة خلال الطهي فيها أو بعده.

وبهذا الخصوص كشف خبير لصحيفة "ميرور" البريطانية، عن الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يتم ارتكابها عند استخدام المقالي الهوائية، مقدمًا نصائح حول كيفية تجنبها.

الكثير في سلة واحدة

أحد أبرز الأخطاء الشائعة هو وضع كمية كبيرة من الطعام داخل المقلاة الهوائية في وقت واحد. وإذا فعلت ذلك، فقد لا ينضج طعامك بشكل صحيح، ومن جميع الجهات.

ويقول الخبراء: "الطهي على دفعات أمر في غاية الأهمية، فاحرص على ترتيب الطعام في طبقة واحدة مع ترك مسافة بين كل قطعة للسماح للهواء الساخن بالتدوير عبر طعامك بالتساوي".

إغراق الطعام بالزيت

قد تعتقد أن الزيت يساعد على طهي طعامك بشكل أسرع، لكن الإفراط في استخدام الزيت هو خطأ شائع يمكن أن يتسبب في رطوبة الطعام وإفساد وجبتك.

يفسر الخبراء "الزيت يفسد الغرض من استخدام المقلاة الهوائية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها خيار صحي للطهي. لذا حاول إضافة كميات صغيرة من الزيت، أو لا شيء على الإطلاق للحصول على طعام صحي".

تقليب الطعام

إذا نسيت أن تقلب طعامك في منتصف الطهي، فقد يؤدي ذلك غالبًا إلى عدم نضجه بشكل متساوٍ.

وهنا يوضح الخبراء: "فكرة مفيدة أن تضبط تذكيرات على هاتفك لتحريك سلة المقلاة الهوائية كل بضع دقائق. سيساعد هذا في ضمان طهي جميع جوانب طعامك بالتساوي".

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التنظيف ثم التنظيف

وهنا يشدد الخبراء "إذا لم تقم بتنظيف المقلاة الهوائية بشكل متكرر بعد كل وجبة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أدائها وطول عمرها".

وهنا ينصحونك بتنظيف المقلاة الهوائية بعد كل استخدام، خاصة السلة والصينية والجزء الداخلي من الجهاز لضمان تشغيله بسلاسة في المرات اللاحقة.