روسيا تحفر آبارًا جديدة في القطب الجنوبي

أعد معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي مشروعًا جديدًا لاكتشاف أشكال حياة غير معروفة، من خلال حفر آبار عميقة في جليد القارة القطبية الجنوبية.

وستوفر إحدى الآبار وفقًا لصحيفة "إزفيستيا" إمكانية الوصول إلى بحيرة "فوستوك" أكبر حوض مياه تحت الجليد على وجه الأرض.

وستحفر بئر أخرى في القبة B- أعلى قمة فوق تلة في القارة الجنوبية، على بعد 200 كيلومتر من محطة فوستوك العلمية.

وكانت بحيرة فوستوك معزولة عن العالم على مدى ملايين السنين وفقًا لمدير مختبر التغير المناخي والبيئي بالمعهد فلاديمير ليبينكوف، الذي بين أنها قد تحتوي على معلومات حول تاريخ الأرض القديم.