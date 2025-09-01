كيم كارداشيان تواجه انتقادات لاذعة بسبب إطلالتها (صور)

تعرضت النجمة كيم كارداشيان لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها المثيرة للجدل خلال حضورها حفل توزيع جوائز ديان فون فورستنبرغ، حيث كُرِّمت بجائزة إنسانية عن جهودها في إصلاح نظام العدالة.

ونشرت مؤسسة SKIMS سلسلة صور للإطلالة على حسابها في "إنستغرام"، والتي حملت توقيع مصمم الأزياء ميزون مارجيلا، وأثارت ردود فعل متباينة بين المتابعين، إذ اعتبرها كثيرون غير مناسبة للحفل.

وعلق أحدهم: "زي بشع للغاية"، بينما قال آخر: "كان ينبغي أن يكون التركيز على الجائزة الإنسانية وليس على ملابسك"، وفق قولهم.

أخبار ذات علاقة كيم كارداشيان تكشف معاناتها بعد انفصالها عن كانييه ويست

وبالرغم من الانتقادات، ركّزت كيم في كلمتها على عملها في مشروع العدالة وإصلاح نظام السجون، مستعرضة قصة الرجل الذي ساعدته على الخروج من السجن، كريس يونغ، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في شبابه قبل تخفيف الحكم بعد 11 عامًا.

وقالت كيم: "الأمر يتعلق بتسليط الضوء على قصص الأشخاص الذين أساعدهم، على أمل فتح أعين وقلوب وعقول الناس على نظام قضائي لا يفهمه الكثيرون".

وأضافت النجمة البالغة من العمر 44 عامًا: "لم أدرك دائمًا أنني أستطيع استخدام صوتي لإحداث تغيير، ولكن بمجرد أن تدرك قوتك، يزداد رغبتك في الدفاع عما تؤمن به".

أخبار ذات علاقة وسط خلافات زواجها.. بيانكا سينسوري "تتقرب" من كيم كارداشيان

وأشارت كيم إلى أهمية التركيز على العمل الحقيقي: "عليك أن تكون على سجيتك وتكافح من أجل ما تؤمن به. عندما يكون الشيء أصيلًا، يلاحظه الناس".