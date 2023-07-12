موسكو ترتدي بساطها الأخضر معلنة قدوم الصيف (فيديو)
تتكاثر تجمعات المتنزهين على ضفاف مهر موسكو، لحظة انكسار الجليد، معلنة قدوم موسم الصيف، الذي لا تتجاوز مدته الشهرين تقريبًا طوال العام.
ويسمى نهر موسكو باللغة الروسية "موسكفا أو نهر موسكوفا"، وقد بنيت موسكو على ضفافه وسميت على اسمه، في القرن الثاني عشر، ويجري النهر لأكثر من 500 كيلومتر عبر سهل أوروبا الشرقية وسط روسيا، وفي العاصمة يقطع النهر الشهير 49 جسرًا ضمن حدود المدينة، مع العديد من القنوات المائية.
وترتدي موسكو الباردة بساطها الأخضر، وعلى ضفاف النهر، تبدأ الحياة بالنمو، في حديقة كلتوري أو حديقة الثقافة، التي تشغل مساحة كبيرة على طول النهر، إذ تكتظ جنباتها بالمتنزهين، بأنشطة صيفية تبدأ من بزوغ الشمس ولا تنتهي بغيابها.
في قلب الحديقة الأكثر شهرة في موسكو، خصصت طرق للدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، ليتسنى للزائرين القيام بأنشطتهم بأمان، ولا تخلو الساحات بهذا المنتزه الضخم من دروس الرقص المجانية، التي يقدمها مدربون روس وأجانب للراغبين من زوار الحديقة.
وإذا كان لليابسة أنشطتها فللنهر أنشطته هو الآخر، حيث تصطف السفن النهرية على طول المراسي المخصصة، وتكثر الطوابير المنتظرة لمقعد فارغ على ظهر السفينة.
رافقت عدسة "ارم نيوز"، إحدى السفن السياحية التي تعد أكثر الوسائل متعة لاكتشاف معالم موسكو، لترصد جمال المدينة الخلاب، حيث يطل على نهر موسكو أهم المباني المشهورة من وزارة الدفاع الروسية، حتى مبنى الكرملين المقر الرئيس للسلطة السياسية، بلونه الأحمر وأبنيته المحصنة في قلب موسكو، الذي يطل على النهر من جهة الجنوب، فلا بد لكل من يزور المدينة من المرور على هذا المكان.
وتزاحم الكرملين في جماله، القباب الذهبية للكاتدرائيات المسيحية الأرثوذكسية وأشهرها "دير نوفوديفيتشي"، أحد المواقع المصنفة على التراث العالمي، وليس بعيدًا من الكرملين تسير السفن إلى القرب من 1 من 7 أبراج تتوزع في موسكو وتسمى "أبراج ستالين السبعة" حيث أمر ببنائها، في 1947، لتخليد قوة السوفييت، وكان من المقرر أن تكون 8 أبراج لم يشيد سوى 7 منها، فيما جمد بناء البرج الثامن بعد وفاة ستالين 1953.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية، فقد تجاوز عدد سكان موسكو 13 مليون نسمة، على مساحة 2,511 كيلو متر مربع، ويُعرف عن موسكو محليًا بأنها المدينة التي لا تنام.