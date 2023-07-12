موسكو ترتدي بساطها الأخضر معلنة قدوم الصيف (فيديو)

تتكاثر تجمعات المتنزهين على ضفاف مهر موسكو، لحظة انكسار الجليد، معلنة قدوم موسم الصيف، الذي لا تتجاوز مدته الشهرين تقريبًا طوال العام.

ويسمى نهر موسكو باللغة الروسية "موسكفا أو نهر موسكوفا"، وقد بنيت موسكو على ضفافه وسميت على اسمه، في القرن الثاني عشر، ويجري النهر لأكثر من 500 كيلومتر عبر سهل أوروبا الشرقية وسط روسيا، وفي العاصمة يقطع النهر الشهير 49 جسرًا ضمن حدود المدينة، مع العديد من القنوات المائية.

وترتدي موسكو الباردة بساطها الأخضر، وعلى ضفاف النهر، تبدأ الحياة بالنمو، في حديقة كلتوري أو حديقة الثقافة، التي تشغل مساحة كبيرة على طول النهر، إذ تكتظ جنباتها بالمتنزهين، بأنشطة صيفية تبدأ من بزوغ الشمس ولا تنتهي بغيابها.