والد أنغام يكشف حقيقة خلافهما‎

كشف الموسيقار المصري محمد علي سليمان، حقيقة خلافه مع ابنته الفنانة أنغام، مشيرا إلى أن كل ما نشرته الصحافة عن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

وأضاف والد أنغام خلال لقاء تلفزيوني "مفيش الكلام ده بيني وبين "النغنوغة"، فهي حبيبة بابا وحبيبة قلب بابا وأعتقد أن بابا بيحبها جداً"، مشيرا إلى أن "النغنوغة" هو اسم الدلع الذي ينادونها به في العائلة.

وأشار الموسيقار المصري أن ابنته المطربة أنغام "فخر له ولأسرتها"، لافتا أنها تعمل على نفسها وتطور من شخصيتها ونشيطة ومثابرة، وتفكر في عملها ولا يشغلها سوى أبنائها وعملها، بحسب قوله.

وأشار محمد، إلى أن ما يميز أنغام عن باقي أبنائه كونها عطوفه للغاية وخاصة ًمع والدتها، فهي حالة خاصة ومفكرة، وتستعمل قلبها وعقلها بشكل منتظم لذلك فهي متزنة وملتزمة، وأدعو لها في كل وقت أن يزيدها الله من النجاح.

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وتحدث محمد علي سليمان، على النزاع على لقب "صوت مصر"، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك مشكلة في لقب "صوت مصر"، وأن الصحافة والنقاد الموسيقيين أطلقوا على ابنته أنغام هذا اللقب، بسبب نجاحاتها الكبيرة، مؤكداً أنها تستحق اللقب.

وأضاف "الناس هي اللي قالت على أنغام صوت مصر والصحافة والنقاد الموسيقيين علشان هي ناجحة وبتشتغل على نفسها ومطربين ومطربات أطلقوا عليها ذلك اللقب، وبكل تواضع أنغام بنتي تستحق لقب صوت مصر".

وتابع "أنغام ليست مطربة بالصدفة فهي خريجة المعهد العالي للموسيقى العربية ونادراً ما نجد مطربا خريج معهد عال، فهي ألمت بالغناء وشبعت من الموسيقى الغربية والعربية، كما أنها عازفة بيانو وعود رائعة للغاية".