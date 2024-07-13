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بدافع الانتقام.. لبنانية غاضبة تحطم مركبات بسيارتها (فيديو)

بدافع الانتقام.. لبنانية غاضبة تحطم مركبات بسيارتها (فيديو)
محطة وقود في لبنان (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
محمد بركة
محمد بركة
13 يوليو 2024، 3:03 م

في مشهد لا يصدق على طريقة أفلام الأكشن، اقتحمت سيدة لبنانية غاضبة محطة وقود، وراحت في نوبة غضب تحطم سيارات الآخرين، غير آبهة بتحطم سيارتها هي الأخرى.

وبدا أن السيدة فقدت صوابها وهي تصطدم متعمدة بالسيارات المركونة في المكان، مما أثار غضب أصحاب تلك السيارات وسط ذهول شهود عيان على الواقعة. 

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السيدة كانت تطارد دراجة نارية اصطدمت بسيارتها مسببة خسائر طفيفة، وتعمدت الاصطدام بالمركبات التي تعوق طريقها داخل المحطة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة، ويُظهر تدخل بعض الحضور من أجل إجبار السيدة على التوقف من خلال تحطيم زجاج سيارتها والسيطرة عليها بالقوة، بينما ضربها شخص داخل سيارتها، ردا منه على ما فعلته.

 

 

 

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