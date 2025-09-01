"ذيل التنين الإلهي".. ظاهرة بحرية فريدة في الصين (فيديو)

تشهد الصين العديد من الظواهر والأحداث الفريدة والغريبة، على مدار العام، والتي يتابعها العالم باهتمام، وبالتأكيد هناك ما هو غير معروف للكثيرين في أرجاء العالم.

إحدى هذه الظواهر الطبيعية الفريدة والرائعة، تحدث في البحر ويطلق عليها في الصين ظاهرة "ذيل التنين الإلهي" وتحظى بمتابعة كبيرة من الصينيين نظراً لجماليتها.

ونشر حساب "الصين بالعربية" على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق تلك الظاهرة الطبيعية التي تتمثل في مد بحري يشهده نهر "تشيانغتانغ"، تُعرف بـ"ذيل التنين الإلهي".

وتتكون في هذه الظاهرة البحرية تشكيلات رائعة تشبه ذيل التنين في الماء، في حين يصبغ بعض الصينيين تلك الظاهرة بصبغة دينية أحياناً.

