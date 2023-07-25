ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي لتناولهم "التورتيلا المعبأة" في إسبانيا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن إصابتين محتملتين جديدتين بالتسمم الغذائي المرتبط باستهلاك التورتيلا المعبأة، وفق ما ذكرت صحيفة "20Minutos" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الإصابتين الجديدتين واحدة في مدريد والأخرى في الأندلس، ليرتفع بذلك عدد المصابين بهذا المرض إلى 9، تم تأكيد خمس حالات منها.

وبينت الصحيفة أن الحالتين الجديدتين تتعلقان بشخص يبلغ من العمر 63 عامًا في ملقا، بدأت أعراضه الأولى في 14 يوليو/ تموز، وآخر يبلغ من العمر 48 عامًا في مدريد، تعرض لذلك يوم السبت بعد تناول الطعام، تقرير مركز التنبيهات الصحية وتنسيق الطوارئ "CCAES".

ولفتت الصحيفة الى أنه من بين الحالات التسع، هناك أربع حالات "محتملة" و "متوافقة سريريًا" مع استهلاك التورتيلا المعبأ، وهناك خمس حالات مؤكدة وهما مواطنان إيطاليان اشتريا واحدة من هذه التورتيلا في بلد الوليد في 30 يونيو/ حزيران، وآخر من مدريد، وآخر من أستورياس، وآخر من غاليسيا؛ كما يحتاج المقيمون الثلاثة في إسبانيا إلى العلاج في وحدة العناية المركزة نتيجة التسمم.