بالفيديو.. ليلى عبداللطيف توقعت صفعة عمرو دياب

وتداول النشطاء الفيديو على مواقع التواصل، معربين عن دهشتهم من توقعات ليلى عبداللطيف التي غالبا ما تتحقق. وكان آخرها توقعها بوفاة الرئيس الإيراني في حادث طائرة.

وتصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد اعتدائه على شاب حاول التقاط صورة تذكارية معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي إلى نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.