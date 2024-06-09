بالفيديو.. ليلى عبداللطيف توقعت صفعة عمرو دياب
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء ليلى عبداللطيف الشهيرة بـ"ملكة التوقعات"، تنبأت خلاله بأزمة الفنان المصري عمرو دياب بعد قيامه بصفع معجب حاول التقاط صورة تذكارية معه.
وتقول ليلى عبد اللطيف خلال اللقاء الذي أجراه معها الإعلامي اللبناني نيشان: "مشهد بارز وغير مسبوق، سنراه يحدث مع الفنان العربي الراقي عمرو دياب وهو على المسرح في حفل خاص ومهم، وهذا المشهد سينتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام وبصورة مختلفة عن عمرو دياب الذي نعرفه".
وتداول النشطاء الفيديو على مواقع التواصل، معربين عن دهشتهم من توقعات ليلى عبداللطيف التي غالبا ما تتحقق. وكان آخرها توقعها بوفاة الرئيس الإيراني في حادث طائرة.
وتصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد اعتدائه على شاب حاول التقاط صورة تذكارية معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي إلى نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.