ثعبان سام داخل صندوق بيتزا يثير الذعر في أستراليا (فيديو)

عاشت أسرة بولاية كوينزلاند الأسترالية لحظات من الرعب، بعد أن اكتشفت وجود ثعبان سام مختبئ داخل صندوق بيتزا مهمل في منزلها.

وبحسب موقع "تيمز أوف إنديا" فإن الحادثة الغريبة وقعت بعد أن تُرك الباب الخلفي للمنزل مفتوحًا، ما سمح للثعبان بالتسلل إلى الداخل والاختباء وسط القمامة بجوار سلة المهملات.

وتم استدعاء خبير إزالة الثعابين، دانييل بوسترا، المعروف باسم "صائد الثعابين دان"، والذي وثّق عملية استخراج الثعبان في فيديو نُشر لاحقًا على الإنترنت.

وفي تعليقه على الفيديو، قال بوسترا مازحًا: "ما كمية السم التي تريدها على البيتزا الخاصة بك؟"، مضيفًا أن الثعبان الأسود ذا البطن الحمراء كان ملتفًا داخل صندوق البيتزا.

وأظهر المقطع الثعبان بهيئته المميزة، حيث قال بوسترا: "إنه ثعبان وسيم". وأوضح أن هذا النوع، رغم أنه ليس من الأكبر حجمًا، إلا أنه بدا بصحة جيدة.

كما أشار إلى أن هذه الثعابين، المعروفة باسم "الثعبان الأسود أحمر البطن"، تُعد شديدة السمية، رغم أنها لا تُصنف ضمن أكثر الأنواع فتكًا في أستراليا. وأضاف أن هذا النوع عادةً ما يتجنب المواجهة، لكنه قد يدافع عن نفسه إذا شعر بالتهديد.

ويُعتبر الثعبان الأسود أحمر البطن من الزواحف المحلية في شرق أستراليا، ويفضّل العيش بالقرب من المسطحات المائية، مثل الجداول والمستنقعات والسدود الزراعية. ويمتاز بجسمه الأسود اللامع وبطنه الذي يتراوح لونه بين القرمزي والوردي الفاتح.

وبعد الحادثة، دعت الجهات المختصة السكان إلى إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتجنب ترك بقايا الطعام مكشوفة، وعدم محاولة التعامل مع الزواحف بأنفسهم، بل الاتصال بصيادي الثعابين المؤهلين في حال حدوث موقف مشابه.



