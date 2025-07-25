بطلتها منصة "VSA".. تفاصيل صادمة في قضية نصب إلكتروني بمصر

تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام في مصر التحقيق في عدد من البلاغات المقدَّمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمتعلقة بتعرّض مواطنين لعمليات احتيال إلكتروني منظمة، نفذتها منصة تُدعى "VSA"، تروّج لفرص استثمارية وهمية مقابل أداء مهام عبر الإنترنت، بزعم تحقيق أرباح ضخمة وسريعة.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجّلة بأسمائهم وبأسماء آخرين، استُخدمت في تلقي الأموال من الضحايا.

أخبار ذات علاقة بعد "منصة FBC".. مصر تضبط 3 شبكات احتيال إلكترونية

كما ثبت إنشاء المتهمين لحسابات إلكترونية متعددة على منصات مختلفة، جرى استخدامها في الترويج لنشاطهم الإجرامي، بغية جذب مزيد من الضحايا من خلال منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستكمل النيابة العامة في مصر الاستماع إلى أقوال المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي خسائر مالية تُقدَّر بنحو 2.627 مليون جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا في تنفيذ مخططهم الاحتيالي على أسلوب ممنهج لإيهام الضحايا بعوائد استثمارية وهمية، إذ كانوا يعيدون جزءًا من الأموال إلى الضحايا في البداية على أنها "أرباح"، بهدف كسب ثقتهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأموال، إلى جانب حثّهم على دعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات.

أخبار ذات علاقة "ميدوسا".. احتيال إلكتروني يجتاح العالم

وأكدت النيابة أن ما جرى لا يُعدو كونه نموذجًا للاحتيال القائم على التسويق الشبكي، حيث تُستخدم أموال المشتركين الجدد في سداد ما يُعرف بـ"الأرباح" للمشتركين السابقين، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر من الأموال.

وحذّرت النيابة العامة المواطنين في مصر من الانسياق وراء الدعوات المضلّلة للاستثمار عبر الإنترنت، خاصة تلك المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى النصب والاستيلاء على الأموال من خلال أوهام الربح السريع.