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4 قتلى و11 إصابة في حادث سير غربي مصر (صورة)

4 قتلى و11 إصابة في حادث سير غربي مصر (صورة)
سيارة إسعاف مصريةالمصدر: وسائل إعلام مصرية
محمد بركة
محمد بركة
19 يوليو 2025، 1:51 م

في حادث مروري جديد ضمن سلسلة الحوادث المروعة التي تشهدها مصر أخيرًا، لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون، اليوم السبت.

ووقع الحادث بطريق " سيوة – مرسى مطروح"، غربي البلاد، إثر تصادم سيارة نقل ركاب "ميكروباص" بشاحنة على طريق "سيوة - مرسى مطروح"، ونقل المصابون إلى المستشفى المركزي.

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وتلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغًا أفاد بوقوع الحادث في منطقة " الكيلو 100" من الطريق، إذ هرعت سيارات الإسعاف فورًا إلى المكان، كما بدأت قوات الأمن عمل تحريات واسعة حول أسباب وملابسات الواقعة.

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ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمستشفى مطروح المركزي بأن الإصابات تتنوع ما بين كسور وكدمات وسحجات، فضلا عن نزيف في المخ، فيما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وشهدت مصر أخيرًا عددًا من الحوادث الكبرى أبرزها وفاة 19 فتاة من العاملات الزراعية فيما عُرف إعلاميا بـ"شهيدات لقمة العيش"، وهي الواقعة التي أججت مشاعر الغضب والصدمة بسبب وجود عيوب فنية في "الطريق الإقليمي" بمحافظة المنوفية الذي شهد الحادثة.

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وأعلنت وزارة النقل في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، أنه تقرر تمديد الغلق الكلي المؤقت لهذا الطريق، لحين انتهاء أعمال الصيانة وضمان معايير السلامة به.

 

 

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