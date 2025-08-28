مصر.. تكميم معدة لطفلة 9 سنوات يثير جدلاً والنقابة تحقق

أثارت عملية تكميم معدة لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات حالة من الجدل والغضب في الأوساط الطبية والشعبية في مصر، بعد الكشف عن خضوعها للجراحة بسبب معاناتها من سمنة مفرطة تسببت في مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح الجراح هشام عبد الله، في فيديو نشره على صفحته عبر فيسبوك، أن الطفلة روان كانت تعاني من تقوس في الساقين وخشونة مبكرة في الركبتين نتيجة الوزن الزائد، مشيرًا إلى أن محاولات عديدة لعلاجها بالطرق التقليدية لم تنجح؛ ما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء العملية بعد الحصول على موافقة كاملة من أسرتها.

وأضاف عبد الله، أن الجراحة جاءت كحل أخير بعد فشل البرامج العلاجية وفقدان السيطرة على المضاعفات الصحية المتفاقمة.

وفي المقابل، أعلنت نقابة الأطباء فتح تحقيق رسمي مع الطبيب، على خلفية تلقيها شكاوى واستفسارات من أطباء ووسائل إعلام حول ملابسات العملية.

وأكدت النقابة في بيان، أن لجانها العلمية والاستشارية المعنية بجراحات السمنة سبق أن أوصت، خلال مؤتمر طبي في عام 2024، بعدم إجراء جراحات من هذا النوع للفتيات دون 13 عاما أو الأولاد دون 15 عاما، إلا وفق معايير دقيقة وشروط صارمة تُحدد لكل حالة.