سوريا.. مقتل 14 شخصا إثر انفجار لغم خلال جمعهم الكمأة

قُتل 14 مدنياً خلال جمعهم الكمأة جراء انفجار لغم من مخلّفات تنظيم "داعش" في شمال سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأحد، في حادثة تتكرر سنوياً خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وأوردت الوكالة السورية، "استشهد 14 مواطناً وأصيب 8 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في بادية الرقة، وذلك أثناء قيامهم بجمع فطر الكمأة"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق بـ"مقتل 13 مواطناً، بينهم نساء، من أبناء عشيرة واحدة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش، أثناء بحثهم عن الكمأة" في بادية الرصافة في الريف الغربي لمحافظة الرقة.