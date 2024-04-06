سعودي يعفو عن قاتل ابنه قُبيل إعدامه (فيديو)

عفا المواطن السعودي عاطي المالكي في مكة المكرمة، عن قاتل ابنه عبداالله، قبيل تنفيذ حكم الإعدام المقرر يوم 17 أبريل/ نيسان الحالي، دون أي مقابل.

وأظهر مقطع فيديو من داخل المملكة، الأب وهو يعلن العفو من دون مقابل عن القاتل الشاب شاهر ضيف الله الحارثي.

وفور إعلان الأب العفو، تقدم عدد كبير من الحاضرين، نحو المالكي، وصافحوه وأثنوا عليه وعلى مبادرته التي جنبت القاتل حكم القصاص.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بعفو الأب الذي صادف ليلة 27 من شهر رمضان المبارك التي تعد من الليالي المرجحة لأن تكون ليلة القدر المباركة.