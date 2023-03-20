العراق.. الوسط الثقافي ينعى الكاتب والروائي عبدالرحمن الربيعي
نعت الأوساط الثقافية في العراق، اليوم الإثنين، الكاتب والروائي العراقي، عبدالرحمن مجيد الربيعي، الذي وافاه الأجل في ذي قار جنوبي البلاد.
وكتب مثقفون عراقيون ومدوّنون، وأصدقاء للراحل، بأنه توفي اليوم، في محافظة ذي قار، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وولد الروائي العراقي، عبدالرحمن مجيد في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، عام 1939، وتلقى تعليمه في مدرسة الملك فيصل بالناصرية، ثم دخل معهد الفنون الجميلة ببغداد، وبعدها أكاديمية الفنون الجميلة.
ومارس التدريس والصحافة والعمل الدبلوماسي في لبنان وتونس، وأصدر عدة مجموعات شعرية، وهو عضو اتحاد الكتّاب العراقيين ونقابة الصحفيين وجمعية الفنانين التشكيليين.
واتجه الربيعي نحو العمل الصحفي والتأليف أكثر مما اهتم بالرسم والفن التشكيلي الذي ظل على ما يبدو هواية عنده أكثر من كونه احترافاً، كما كتب قصصاً وروايات تقارب العشرين، وألف شعراً وأصدر عدة دراسات.
ومن أشهر رواياته، السيف والسفينة، عام 1966، والظل في الرأس، التي أصدرها في بيروت عام 1968، فضلاً عن وجوه من رحلة التعب، التي صدرت في العاصمة بغداد عام 1986.
ونعته الأوساط الثقافية من النخب والصحفيين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كتبوا في رثاء الراحل، واستذكروا نتاجه الفكري والقصصي.