العراق.. الوسط الثقافي ينعى الكاتب والروائي عبدالرحمن الربيعي

نعت الأوساط الثقافية في العراق، اليوم الإثنين، الكاتب والروائي العراقي، عبدالرحمن مجيد الربيعي، الذي وافاه الأجل في ذي قار جنوبي البلاد.

وكتب مثقفون عراقيون ومدوّنون، وأصدقاء للراحل، بأنه توفي اليوم، في محافظة ذي قار، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع مع المرض.