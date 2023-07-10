دراسة تكشف مخاطر الهواء الملوث على الصحة العقلية

حذرت دراسة نُشرت في مجلة "British Journal of Psychiatry" من الهواء الملوث على الصحة العقلية.

وكشفت الدراسة التي أعدت ضمن برنامج "BioAirNet"، بقيادة البروفيسور كام بهوي في قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد، أدلة على أن التعرض لملوثات الهواء قد يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والذهان، وربما حتى الاضطرابات العصبية الإدراكية، مثل الخرف.

كما بينت الدراسة خطورة تعرض الأطفال والمراهقين للهواء الملوث، ما يضر في نموهم العقلي و يجعلهم عرضة لمشاكل الصحة العقلية في المستقبل.

وشملت التحذيرات من مخاطر إضافية مثل ضعف الإسكان، والاكتظاظ، والفقر، ونقص المساحات الخضراء.

ونقل موقع "RT" عن البروفيسور بهوي أن تلوث الهواء والصحة العقلية يعدان من التحديات الرئيسية التي يجب على العالم مواجهتها الآن ولسنوات قادمة، داعياً إلى جعل الأبحاث أولويةً في هذا المجال.

وأوضح بهوي أن المراجعات كشفت أدلة على وجود روابط بين نوعية الهواء الرديئة وسوء الصحة العقلية، إضافة إلى اضطرابات عقلية معينة.