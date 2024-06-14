في حادثة "مرعبة".. تمساح ضخم يبتلع امرأة

أظهرت لقطات مرعبة لتمساح ضخم يبلغ طوله 14 قدمًا وهو يحمل جثة امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، داخل بطنه في منطقة كليرووتر، بولاية فلوريدا الأمريكية، وهاجم التمساح وأكل سابرينا بيكهام بعد جرها إلى الماء.

وكانت سابرينا بيكهام تعيش في معسكر قريب من موقع الحادث بلا مأوى في ذلك الوقت، وتظهر لقطات جديدة من لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية تفاصيل الهجوم المميت.

ويظهر الفيديو التمساح الضخم وهو محاط بالشرطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه، كانت معدته منتفخة بشكل واضح مع بيكهام داخله. نشرت الشرطة لقطات للحظة إطلاق النار على الوحش.