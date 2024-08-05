رفض الفنان أسامة عباس حضور حفل تكريمه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المقام بالقاهرة، حيث أناب حفيده ليتسلم درع التكريم بدلا منه، رغم أنه سبق وأعرب عن سعادته بهذا التكريم؛ لأنه يحدث في حياته.

وقالت زوجة الفنان المصري أسامة عباس، 84 عامًا، إنه لم يعد يحب المناسبات العامة، ويتجنب الظهور أمام الكاميرات ووسائل الإعلام، مشيرة في تصريحات للصحافة المحلية إلى أن زوجها يفضل قضاء الوقت مع أحفاده وقراءة الكتب في هدوء.

وكشفت عن محاولاتها الحثيثة لإقناعه بالعودة إلى التمثيل، إلا أنه دائمًا ما يردد أنه قدَّم كل ما عنده، ولم يعد لديه الجديد ليقدمه.

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وتخرج أسامة عباس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1961، ووصل إلى منصب مدير عام الشؤون القانونية بإحدى الشركات الكبرى.

وجاء التحاقه بالتمثيل بالمصادفة حيث طُلب منه كمحام الحضور إلى المسرح لكتابة عقد إنتاج مسرحية "طبيخ الملايكة"، حتى فوجئ بترشيح فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" المكونة من سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد له للعمل معهم في المسرحية.

ومن أشهر أعماله مسلسلات "رأفت الهجان" مع محمود عبد العزيز و"دموع في عيون وقحة" مع عادل إمام و"حدائق الشيطان" مع جمال سليمان و"في أيد أمينة" مع يسرا.