logo
منوعات

داخل "جوارب".. صيني يُهرب سلاحف نادرة من أمريكا إلى هونغ كونغ (صور)

داخل "جوارب".. صيني يُهرب سلاحف نادرة من أمريكا إلى هونغ كونغ (صور)
سلحفاة المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 10:58 ص

يواجه رجل صيني عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب محاولته تهريب أنواع محمية من السلاحف تزيد قيمتها عن مليون دولار من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

وأقرّ وي تشيانغ لين في نيويورك بذنبه في تصدير أكثر من 220 طردا تحتوي على نحو 850 سلحفاة.

وأوضحت وزارة العدل وفقا لـ"فرانس برس"، أن السلاحف الحية كانت ملفوفة في جوارب، وأن الصناديق كانت تحمل ملصقا يفيد بأنها تحتوي على "ألعاب بلاستيكية على شكل حيوانات".

وأضافت في بيان أن السلاحف التي تُقدر قيمتها السوقية بـ1,4 مليون دولار، صادرتها السلطات خلال عملية تفتيش حدودية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الأنواع ذات النقوش الملونة "ذات قيمة عالية في سوق الحيوانات الأليفة المحلية والدولية، وتحديدا في الصين وهونغ كونغ".

أخبار ذات علاقة

كلاب في مهمة بحث عن سلاحف "مهددة بالانقراض" (صور)

كلاب في مهمة بحث عن سلاحف "مهددة بالانقراض" (صور)

وهذه الحيوانات محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES).

وحُدّد تاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر للنطق بالحكم. وتتمثل أقصى عقوبة بالسجن لخمس سنوات، والإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC