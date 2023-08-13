حريق ضخم داخل مصنع للأسمدة في موسكو

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن حريقا كبيرا نشب اليوم الأحد داخل مستودع للأسمدة في بلدة رامينسكويه بمقاطعة موسكو، مما ألحق أضرارا كبيرة أتت على نحو 1800 متر مربع.

وتداولت وسائل الإعلام، صورا ومقاطع فيديو للحريق تظهر ألسنة الدخان تتصاعد في سماء بلدة رامينسكويه، فيما يرجح بأن تكون المنصات البلاستيكية الموجودة ضمن مجمع الإنتاج التابع للمصنع، هي السبب وراء الحريق.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، تمدد رقعة النيران في مصنع الأسمدة إلى مساحة 2.7 ألف متر مربع، في حين تكافح الفرق المختصة، لإطفاء الحريق، لكنها لم تسجل وقوع ضحايا.