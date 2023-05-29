دفن جندي من الحرب العالمية الأولى بعد قرن على اكتشاف رفاته (صور)

عُثر في قرية "Villers-sur-Fère" الفرنسية على رفات جندي أمريكي كان قد قُتل، في يوليو/تموز من العام 1918، خلال المعارك التي أدت إلى سقوط المئات من الجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى.

وخلال حفر قبر في مقبرة بالقرية، اكتشف الدفان "جان بول فيفال" بقايا عظام بشرية مصحوبة بقطع من خوذة وسلاح الجندي، وعلامة تعريف غير قابلة للقراءة.

وبحسب تقرير نشرته، السبت، صحيفة "واشنطن بوست"، تخطط "هيئة آثار المعركة الأمريكية" الشهر المقبل، وبعد أكثر من قرن من الزمان، لإعادة دفن رفات الجندي المجهول في مقبرة "Oise-Aisne" الأمريكية، التي تقع على بعد 70 ميلًا شمال شرق باريس، حيث يرقد فيها قرابة 6 آلاف من رفاقه.