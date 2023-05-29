دفن جندي من الحرب العالمية الأولى بعد قرن على اكتشاف رفاته (صور)
عُثر في قرية "Villers-sur-Fère" الفرنسية على رفات جندي أمريكي كان قد قُتل، في يوليو/تموز من العام 1918، خلال المعارك التي أدت إلى سقوط المئات من الجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى.
وخلال حفر قبر في مقبرة بالقرية، اكتشف الدفان "جان بول فيفال" بقايا عظام بشرية مصحوبة بقطع من خوذة وسلاح الجندي، وعلامة تعريف غير قابلة للقراءة.
وبحسب تقرير نشرته، السبت، صحيفة "واشنطن بوست"، تخطط "هيئة آثار المعركة الأمريكية" الشهر المقبل، وبعد أكثر من قرن من الزمان، لإعادة دفن رفات الجندي المجهول في مقبرة "Oise-Aisne" الأمريكية، التي تقع على بعد 70 ميلًا شمال شرق باريس، حيث يرقد فيها قرابة 6 آلاف من رفاقه.
قلب أرجواني
ووفقاً للصحيفة، سيشارك الجنرال جيمس ماكونفيل، رئيس الأركان الأمريكي، في مراسم الجنازة المقررة في السابع من يونيو/حزيران، وسيتم دفن رفات الجندي المجهول بوسام "قلب أرجواني".
ووسام القلب الأرجواني، وهو وسام عسكري أمريكي يُمنح للجرحى أو الذين قُتلوا أثناء خدمتهم، وبدأ منحه في العام 1917، لأفراد الجيش الأمريكي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها دفن رفات جندي أمريكي مجهول من الحرب العالمية الأولى منذ 35 عامًا، وتأتي هذه المناسبة بعد عامين من الاحتفال بالذكرى المئوية لضريح المجهولين في مقبرة "أرلينغتون" الوطنية في ولاية فرجينيا، بحسب الصحيفة.
وتحتفل اللجنة، ومقرها في أرلينغتون، هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسها. وتدير اللجنة 26 مقبرة في الخارج تضم 123 ألفًا من أفراد الخدمة العسكرية الذين قُتلوا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتخلد آلاف الأسماء على النصب التذكارية.
جنازة عسكرية
وتقول الصحيفة: "يأتي اكتشاف رفات الجندي المجهول بعد أكثر من قرن من الزمان ليؤكد أهمية تذكر ضحايا الحرب، وتكريم للعالم بأن الجنود الذين فُقدوا في الحروب لم يُنسوا، وأنهم يستحقون الاحترام والتقدير".
وقال مايك ناب، مدير الخدمات التاريخية في هيئة آثار المعركة الأمريكية، إن "دفن هذا الجندي المجهول يعد أمرًا مهمًا للغاية، فبعد 105 سنوات من وفاته، سيحصل على جنازة عسكرية كاملة، وشرف لائق، أسوة بأي عسكري آخر".
وأضاف: "إن هذا يرسل رسالة مهمة إلى أسر الجنود المفقودين، والأعضاء الحاليين والمستقبليين في الخدمات العسكرية، فأنتم لستم منسيين".
وأردف قائلًا: "هذا الأمر يؤكد أن هذا الجندي المجهول كان شخصًا حقيقيًا، وربما كان ابنًا أو زوجًا أو أبًا لشخص ما، وأنه كان جنديًا أمريكيًا قُتل في معركة شرسة.. ولا يُعرف كيف قُتل أو ما حدث له بالضبط، لكن يعتقد أنه ربما تم نقل جثمانه على نقالة إلى مكان الدفن في المقبرة الفرنسية".