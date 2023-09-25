تقرير صادم: جريمة قتل كل 15 دقيقة في المكسيك

وصل معدل جرائم القتل العمد في المكسيك إلى مستويات قياسية تاريخية، حيث يقتل شخص كل 15 دقيقة، وفق ما جاء في تقرير صدر عن الأمن العام الوطني المكسيكي.

وفي التفاصيل، ذكر التقرير أنه تم تسجيل 65 جريمة قتل عمد في المكسيك، منذ 22 أيلول/ سبتمبر الحالي فقط، وفق ما جاء عبر موقع "إنفوباي" المحلي.

وكشف التقرير، أنه منذ استلام الحكومة الحالية مقاليد الحكم في العام 2018 ولغاية الآن، تم تسجيل نحو 166 ألف جريمة قتل في الأراضي المكسيكية، مما يرفع حجم التساؤلات حول نجاعة الإدارة، التي لا يزال أمامها 7 أشهر أخرى في الحكم، وسياستها المتبعة للتعامل مع ظواهر العنف المنتشرة في البلاد.

ولفت إلى أنه يحدث في المتوسط 95 جريمة قتل متعمدة يوميًا، وهذا يعني جريمة قتل واحدة كل 15 دقيقة. وبحسب هذه التقديرات، مع نهاية فترة الحكومة الحالية، يمكن أن تصل البلاد إلى 206.352 جريمة قتل عمد.

وتابع التقرير بأن الإحصائيات المؤسفة للأشخاص المقتولين أفادت بأن أكبر عدد من جرائم القتل العمد حدثت في مدينة غواناخواتو، والتي بلغ مجموعها حتى الآن 20.675، تليها ولاية المكسيك بـ 14.991 جريمة قتل.