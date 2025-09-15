بحادث غريب.. شاحنة "تغوص" في حفرة بالمكسيك (فيديو)

شهد حي إزتابالابا، أحد أكثر أحياء مكسيكو سيتي، ازدحامًا، حادثًا غريبا بعدما غرقت شاحنة محملة بزجاجات الصودا في حفرة ضخمة ظهرت فجأة على الطريق، دون تسجيل أي إصابات بين السائق أو المارة، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تغوص من مؤخرها داخل الحفرة، فيما تابع السكان الواقعة من الشوارع المجاورة بدهشة، وأسهم وزن الشاحنة الكبير في اتساع الحفرة وتعمقها بسرعة أثناء سقوطها.

وأفادت التقارير الأولية بأن انهيار شبكة الصرف الصحي القديمة في الحي ربما يكون السبب وراء الحادث، في ظل تحذيرات سابقة بشأن تدهور البنية التحتية مع مرور الوقت.

من جهتها، أكدت رئيسة بلدية الحي، أليدا ألفافيز، عبر حسابها على منصة "إكس" على ضرورة الإسراع في إصلاح الموقع وإزالة الشاحنة لضمان سلامة السكان.

وفور وقوع الحادث، سيطرت السلطات على الموقع وأغلقت الشوارع المحيطة، منعًا لمرور السيارات والمشاة حتى انتهاء أعمال الإصلاح.