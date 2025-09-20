بعد 50 يومًا من الحبس.. الإفراج عن البلوغر علياء قمرون بكفالة مالية

أخلت جهات التحقيق المختصة في مصر، سبيل البلوغر المصرية علياء قمرون، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وغسل أموال.

وألقت قوات وزارة الداخلية القبض على البلوغر علياء قمرون، مطلع شهر آب/أغسطس الماضي.

وخلال التحقيقات، أنكرت البلوغر قمرون كل التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن الألفاظ الخادشة التي ظهرت خلال أحد الفيديوهات المباشرة جاءت دون قصد.

وذكرت أن ذلك الأمر وقع مرة واحدة فقط، وذاك عندما أرسل إليها أحد المتابعين وردة خلال البث، فتلفظت باسمه لفظًا خادشًا.

وبيّنت البلوغر قمرون أنها بدأت نشاطها عبر تطبيق "التيك توك" في شهر مارس/آذار الماضي، لتحقيق مكاسب مادية من أجل شراء متطلبات الزواج.

ولفتت إلى أنها ذهبت باتجاه طريق "تيك توك"، بعد طلاق والديها، ورفض والدتها إقامتها، وتعدي والدها عليها بالضرب وتعنيفها باستمرار حتى وصل الأمر إلى قص شعرها، بحسب تعبيرها.

وأوضحت البلوغر قمرون أنها ربطت حسابيها على التطبيق بمحفظة إلكترونية لسحب الأرباح الناتجة عن جولات البث المباشر والمقاطع المصورة التي كانت تنشرها، نافية تورطها في جرائم غسل أموال.