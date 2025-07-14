حرائق اللاذقية تلتهم أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في مقابلة مع وسائل الإعلام، إن حرائق الساحل السوري التي اندلعت في الـ2 من الشهر الحالي، طالت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات، مشيرًا إلى بدء تقييم الأضرار، مع العمل على تعويض المتضررين.

وأكد الصالح، السيطرة على البؤر الرئيسة في حرائق الساحل، وبقائها في مناطق غير خطرة، لكنه نفى وجود وقت محدد لإعلان إخماد الحرائق بشكل نهائي.

وتبعًا لِما أعلنه رئيس دائرة الحراج في اللاذقية، ماهر محمد، لوكالة سانا الرسمية، فإن الأضرار شملت أشجار الزيتون والحمضيات والأشجار المثمرة، إضافة إلى الخضراوات، فضلاً عن أضرار كبيرة لحقت بالقطاع الحيواني في اللاذقية.

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وأكد محمد أن خطة العمل الحالية تشمل فتح خطوط نار جديدة، وتقسيم المناطق المتضررة إلى قطاعات، مزودة بفرق إطفاء وآليات هندسية وفنية.

ولفت إلى أن جهود غرفة العمليات المشتركة أسهمت في منع امتداد النيران إلى محمية الفرنلق؛ ما حال دون وقوع كارثة بيئية في إحدى أهم المحميات الطبيعية في سوريا.

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وعلى صعيد المساعدات التي تتلقاها سوريا من الدول العربية، لإخماد الحرائق، قال وزير الطوارئ إن وفدًا سعوديًّا من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، من المقرر أن يصل إلى سوريا اليوم، لتقديم المساعدات.

وتشارك في إطفاء حرائق جبال اللاذقية التي اشتعلت منذ 12 يومًا، فرق عربية من الأردن ولبنان والعراق وقطر إضافة لفريق الإغاثة السعودية الذي سيصل اليوم، كما يقوم فريق تركي مزود بالطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق، بتقديم المساعدات، خاصة أن النيران كانت اقتربت من الغابات القريبة من الحدود التركية في كسب.