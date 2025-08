زلّة لسان سيلينا غوميز تكشف سرا عن تايلور سويفت وحبيبها

أشعلت المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت دون قصد عن تفاصيل مهمة تتعلق بزفافها المنتظر من المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وظهرت سيلينا في فيديو نُشر على الحساب الرسمي لعلامة التجميل التي أسستها، وذكرت ببساطة أن تايلور سويفت ستحضر حفل زفافها، ولكن المفاجأة كانت عندما قالت ذلك بصيغة الجمع، ما فسّره المعجبون على الفور على أنه تأكيد لحضور تايلور برفقة شريكها، الذي يبدو أنها ارتبطت به رسميًّا، لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

هذه "الزلة" الصغيرة كانت كافية لإشعال تفاعل واسع عبر الإنترنت، خاصة بين معجبي تايلور (سويفتيز) وسيلينا، الذين باتوا ينتظرون أي تسريب عن تاريخ أو مكان الزفاف لمتابعة الحدث عن كثب.

أخبار ذات علاقة زفاف سيلينا غوميز يثير ضجة.. وتعزيزات أمنية مشددة لحماية الضيوف

ورغم أن التاريخ الرسمي للزفاف لم يُعلن بعد، فإن تقارير أشارت إلى أنه سيُقام في سبتمبر في مونتيسيتو، كاليفورنيا، وهي منطقة مفضّلة لدى المشاهير وقد استضافت بالفعل العديد من حفلات الزفاف الكبرى.

ومن المتوقع أن تستمر احتفالات الزفاف لعدة أيام، بحضور أسماء لامعة من الوسط الفني، مثل: إد شيران ونجوم مسلسل Only Murders in the Building الذي تشارك فيه سيلينا.

ومن التفاصيل الخاصة التي كشفتها النجمة، أنها قررت تقديم طبق البسكويت والصلصة كتحلية لضيوفها، وهو طبق تقليدي تتعلق به عاطفيًّا لأنه وصفة تعلمتها من جدتها.

أخبار ذات علاقة تايلور سويفت تعود للعمل بمشروع "سري للغاية"

وسيلينا، التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج ديزني، تضع كل حبها واهتمامها في تنظيم هذا اليوم الكبير مع شريكها بيني بلانكو، بحسب ما يؤكده مقربون منها، إذ سيكون من أهم حفلات الزفاف المرتقبة في 2025.