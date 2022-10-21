زبدة الشيا "منجم فوائد" للعناية بالبشرة

يَعتبر الخبراء زبدة الشيا حلّا للعديد من مشاكل البشرة، ويؤكدون أن خامَها مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ولكن عند معالجتها تفقد بعض عناصرها الغذائية الأساسية، وعادة ما تكون زبدة الشيا الخام مائلة إلى اللون الأصفر أو البيج، بينما تكون المكررة منها بيضاء اللون.

ويذكر الخبراء في تقرير أورده موقع " كلينيك"، فوائد زبدة الشيا التالية:

تُريح البشرة الجافة

تُعتبر زبدة الشيا الحل الأمثل للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد، كونها تحتوي على أحماض دهنية، وبالتالي تلين الجلد وتخلق حاجزا يحافظ على الرطوبة.

تخفف التهيج

تحتوي زبدة الشيا على مواد مضادة للالتهابات تعمل على تخفيف التورم والاحمرار في الجلد، ويقول الأطباء إنه يمكن استخدامها لتخفيف التهيج البسيط وتشقق الشفاه.

تمنع تلف الخلايا

تحتوي زبدة الشيا على نوعين من مضادات الأكسدة التي تقاوم الشيخوخة، وهما فيتامين A وفيتامين E، ويوضح الخبراء أن "فيتامين A ضروري لصحة الجلد وشد البشرة وتقليل التجاعيد، فهو يعمل على زيادة معدل دوران الخلايا وتنعيم سطح الجلد، ويملأ البشرة عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يسهم في حمايتها من الترهل.

بينما يحتوي فيامين E على أعلى نشاط مضاد للأكسدة، ويساعد هذا الفيتامين في منع تلف خلايا البشرة وزيادة الرطوبة.

تحسن الأكزيما

يكمن جزء من مشكلة الأكزيما في أن الأشخاص المصابين بها ليس لديهم ما يكفي من الأحماض الدهنية في جلدهم، وبالتالي فإن حاجز بشرتهم ليس فعالاً في درء المهيجات والجراثيم.

وفي هذا الصدد، وجدت إحدى الدراسات أن زبدة الشيا كانت أفضل في الحد من أعراض الأكزيما من المنتجات الأخرى الموصى بها، بفضل احتوائها على حمض "اللينوليك"، وهو حمض دهني موجود في الجلد.

وتشير الأبحاث إلى أن حمض "اللينوليك" يلعب دورا مهما في حماية الجلد ويقلل بشكل كبير من أعراض الأكزيما.

ولكن يحذر الأطباء من أن زبدة الشيا ليست الخيار الأفضل للبشرة المعرضة لحب الشباب، لأنها تسد المسام وتؤدي إلى مزيد من البثور، ويجب على المصابين بالتهاب الجلد الدهني أو قشرة الرأس الابتعاد عن استخدامها.