تفاصيل جديدة في مشاجرة محمد فؤاد مع أطقم طبية | إرم نيوز

أكدت جامعة عين شمس إصرارها للحصول على حقوق الأطقم الطبية التي تعرضت للاعتداء من الفنان محمد فؤاد، رافضة مبادرته للصلح.

وأصدرت الجامعة التي يتبع لها المستشفى اليوم الجمعة بيانا صحفيا أكدت خلاله التزامها بالمسار القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها من خلال تحرير محضري رقم 3747 و 3793 لسنة 2024 إداري الوايلي بشأن وقائع الاعتداء، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكان الفنان محمد فؤاد قد أعلن عن مبادرته للصلح مع الطبيب صاحب واقعة الاعتداء داخل مستشفى عين شمس التخصصي، والتي تصدرت حديث نشطاء مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وتحدث محمد فؤاد عن أزمته مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي صاحب الواقعة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مبادرا بالصلح قائلا: "أي حاجة لوجه الله متسامحين فيها، والدكتور مصطفى أخ عزيز وراجل ومواطن مصري، وزي ابني أو زي أخويا الصغير، وفككوا من هري السوشيال ميديا".

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وفي السياق نفسه، شن نقيب الأطباء المصريين هجوما على نقابة "الموسيقيين" على خلفية تصاعد أزمة الفنان محمد فؤاد وشجاره مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

واعتبر الدكتور أسامة عبد الحي أن نقابة الموسيقيين تسرعت في بيانها الذي أدان الطبيب في الواقعة، وناصرت فؤاد بصفته عضوا بها بغير وجه حق، مشيرا إلى أن ما حدث يعد تعديا مرفوضا من الفنان على أحد أفراد الأطقم الطبية.