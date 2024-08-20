علق الإعلامي المصري باسم يوسف على إغلاق حسابه الرسمي في "إكس" على نحو مفاجئ، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان سيعود إلى المنصة مجددا أم لا.

وكتب باسم يوسف تدوينة عبر حسابه في "إنستغرام" "لست متأكدا إذا كان حسابي على تويتر سيعود أم لا، لكنني متواجد على فيسبوك وإنستغرام، وأي حساب آخر ينتحل شخصيتي على تويتر هو حساب مزيف".

ووجه الإعلامي المصري رسالة لوسائل الإعلام التي تحاول التواصل معه للتحدث حول هذا الأمر قائلا "لا أرغب في الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو مقابلات حول ذلك الآن.. شكرا لكم".

وحذفت منصة "إكس" اليوم حساب الإعلامي المصري باسم يوسف، في خطوة مفاجئة، دون توضيح السبب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي، الذي يملكه الملياردير "إيلون ماسك".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حذف الحساب الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، مشيرين إلى أن السبب ربما يعود إلى مناصرة يوسف للقضية الفلسطينية باستمرار، منتقدين سياسة منصة "إكس" وفيسبوك في تقييد حرية الرأي والتعبير.



